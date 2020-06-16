股市短短半年急跌又戲劇性回神反彈，富蘭克林證券投顧今公布「2020年理財行為」調查，7成受訪者投資理財，股票、基金、台外幣定存為三大主流，但對無投資理財經驗的受訪者，薪水太低，資金不足成最大阻礙，比例佔6成，其他則是不知買賣時間點、不知道如何挑選。

對於投資找標的，富蘭克林投顧研究部副總羅尤美認為，今年是GDP下修、股票持續創新高的「特別年」，美國聯準會對經濟悲觀，將會不斷地印鈔票，資金行情預計會持續到2022年，期間持續上演獲利了結、賣壓出籠、震盪起伏等戲碼，國會上兆美元的紓困也會持續加碼。

羅尤美表示，當景氣衰退循環下，投資難題是選股困難度提高，市場波動下，進出場時點也不易掌控，這突顯定期定額投資的必要性，持續投資才有助平衡、積極把握低點布局時機，簡單來說，現在要採取的投資策略是「不停扣、不低贖、要加碼」的二不一要口訣。

滙豐中華投信表示，2020年上半年的情況是非比尋常，由於新型冠狀病毒疫情的爆發，造成了經濟發展的驟然停止以及市場的迅速反應；儘管各地政府已採取政策應對，全球經濟成長仍應聲下跌。

展望未來，滙豐中華投信預計下半年將出現「勾」型的經濟復甦，風險平衡及經濟持續低迷的可能性高於「V」型反彈。

滙豐中華投信指出，當前投資人面臨的一大問題是，宏觀經濟能以多快的速度重啟，原則上，整體經濟系統應能從這種閉鎖狀態中恢復，然而，完全復甦仍需要時間。建議投資人多元分散投資、保持組合彈性，以度過這個艱難時期；儘管較高殖利率的優質債券具有吸引力，但區域、風格以及行業差異仍成為令人關注的話題，突顯出資產配置的重要性。

(中時 )