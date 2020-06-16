基隆綠竹筍鮮甜馳名，每斤零售價180元，創近年紀錄。（基隆市農會提供／許家寧基隆傳真）

基隆綠竹筍口感細嫩，遠近馳名，基隆市農會連續21年舉行綠竹筍評鑑比賽，今年36名筍農競爭激烈，模範農民陳保家的竹筍，在柔嫩度、糖度等項目拿到滿分，以總分95.1分拿下特等獎殊榮，市場價格每斤可達180元，創下近年紀錄。

基隆綠竹筍栽培面積近150公頃，年產量約600公噸，每年6月到8月為盛產期，市農會評審依據外觀、色澤、柔嫩度、糖度、重量等五項標準進行嚴格評比，

今年有10多名參賽者在柔嫩度、糖度項目都拿到滿分，競爭相當激烈。

比賽結果，從小跟著父親種綠竹筍、山藥，種植經歷超過40的陳保家以總分95.1分拔得頭籌拿下特等獎，曾在北部地區優質安全綠竹筍評鑑稱王，歷年得獎無數，哥哥陳添登、妻子葉阿妹也都得過獎，全家攜手種筍，成為地方農壇佳話。

另外去年拿到壹等獎的滕秀杰，今年再上一層樓，在糖度滿分的加持下，以92.1分得到頭等獎，闕進益則在柔嫩度拿到滿分，以91.2分得到頭等獎，另外壹等獎還有陳黃祝、李添財、陳昱杰，優勝則由陳耀輝、李梅珠獲得。

基隆市農會指出，農友每年不斷地精進技術、改良品種，今年有多名參賽者在柔個評鑑項目拿到滿分，顯見綠竹筍品質越來越好，目前在地綠竹筍正當時，市場零售價近年從150元來到每台斤約180元上下，也創下近年新紀錄。

(中時 )