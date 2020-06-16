衛生局食品衛生管理科長林毓芬呼籲民眾，購買端午節食材與網購食品時，要特別注意相關標示，商家電話住址與產品資訊，尤其應該保留交易憑證作為依據。（衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

端午節前夕，彰化縣衛生局主動稽查市售粽子食材和網路平台販售的食品，總計查出6件不合格，包含1件真菌毒素超量、5件標示不清及未低溫運送。（衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

端午節前夕，彰化縣衛生局主動稽查市售粽子食材和網路平台販售的食品，總計查出6件不合格，包含1件真菌毒素超量、5件標示不清及未低溫運送。（衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

端午節前夕，彰化縣衛生局主動稽查市售粽子食材和網路平台販售的食品，總計查出6件不合格，包含1件真菌毒素超量、5件標示不清及未低溫運送。（衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

網路團購食品食材越來越普遍，但是商品外包裝經常完全沒有任何標示、甚至未依規定低溫配送，食安堪慮。（衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

端午節前夕，彰化縣衛生局主動稽查粽子製造場所、生鮮超市、大賣場等，針對粽子食材進行抽驗，另也對網路販售平台進行產品查核；其中1家食品商行販售的大包花生粉，驗出含走致癌的黃麴毒素B1超標13倍、赭麴毒素超標40倍，若未改正將依法開罰。

衛生局針對市售手工粽子食材，如蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、花生粉等進行檢驗，違規商行出售的花生粉，被檢出含有毒性最強的黃麴毒素B1、且超標13倍，另外赭麴毒素亦超標40倍以上，不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，已違反《食品安全衛生管理法》，若未改正將可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局食品衛生管理科長林毓芬表示，第1波實體店面抽驗107件食材，有1件花生粉真菌毒素超量；另針對網路平台查核59件網路販售食品，查獲5件違規，包含1件櫻花蝦的網頁及產品外包裝標示均無任何廠商、產品資訊，來源不明，其他4件網路標示低溫運送食品，實際送來時卻是常溫，均已移請所轄衛生局辦理。

林毓芬說，台灣氣候高溫多濕，花生粉若從原料開始就未妥善保存，就可能產生汙染，黃麴毒素及赭麴毒素都是黴菌產生的次級代謝物，其中黃麴毒素是世界衛生組織認定的第一級致癌物，長期暴露會引發慢性肝炎、易使肝細胞突變，提醒消費者購買花生粉，應以小包裝為主，以密封、冷藏儲存，盡快使用完畢。

她也呼籲，網購粽子，無法得知製作過程，要特別注意食品登錄字號，並標示賣家電話地址，產品資訊也要完整，取貨當下，記得檢查產品外觀，是否有破損等；最好保留交易憑證，產生消費糾紛時才有所依據。

(中時 )