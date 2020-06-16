日前，國姓鄉徐姓學生因為幫助媽媽養鹿，卻發生斷指意外憾事！讓縣長林明溱十分不捨，指示教育處研議扶助方案，經查全縣有百餘位家庭變故或經濟欠佳學童，每人致贈3萬元縣長慰助金，希望減輕家庭負擔，讓他們安心向學。

林縣長16日由教育處長陸正威及特助林儒彬陪同，致贈慰助金給南投市、草屯鎮及名間鄉，總共42位學生；每個孩子都準備感謝卡，表達出對縣長的謝意。

林明溱說，隔代教養或單親家庭的生活比較辛苦，而求學階段，正是孩子需要扶助的時候，希望透過這筆慰助金，讓他們能安心就學，同時感受愛與溫暖，建立正確人生觀，認真學習，將來學有所成，也能幫助他人，回饋社會。

林明溱指出，教育處普查全縣亟需救助的清寒孩子100多人，所需經費約400萬元；遭逢困境的家庭，迫切需要扶助與關懷，企盼社會大眾及企業團體發揮善心，與縣府一起幫助這些孩子與家庭度過難關，讓愛不中斷。

(中時 )