根據法盛-盧米斯賽勒斯投資團隊研究，新興市場債券於市場重大危機過後，反彈力道大於投資等級債，且新興市場債券近年財務去槓桿有成，使其槓桿率低於成熟國家，違約率也連帶較低，建議投資人不妨逢低買進，伺機布局。

盧米斯賽勒斯投資團隊認為，新興市場債券於疫後世界存在三個亮點。首先，新興市場的債務槓桿較低，根據彭博統計，2019年的新興市場投資等級債的財務槓桿平均為1.5倍，成熟市場投資等級債為2.5倍，而新興市場高收益債的財務槓桿平均為2.5倍，成熟市場逾3.5倍。

團隊分析，整體新興市場公司債財務體質之所以好過成熟市場，其中一項影響因素為2015年原物料價格下跌後，新興市場中的能源相關公司即致力於去槓桿，同期間中國國企也在政府要求下努力減債，兩者加乘，意外增加新興市場債券對疫情的抵抗力。

其次，就債券市場違約率來說，全球高收益債違約率無可避免都會上升，但團隊預期，新興市場違約率將低於成熟市場，除了新興市場資金已預先到位，且對債務管理較積極外，另一重要原因是，新興市場能源公司有別於成熟市場，多半含有政府股權，有國家力量支撐，因而更形穩健。

後疫情時代會發生什麼事？團隊比較過去幾次市場重大危機過後，新興市場美元公司債與美國公司債的表現。團隊發現，根據歷史經驗，每當市場經歷重大衝擊後，新興市場報酬率明顯高於美國公司債，這是新興市場債的第三個亮點。

以2008年金融海嘯為例，市場崩盤時，新興市場美元公司債下跌17.2％，美國公司債跌幅為7.6％，但事件過後一年，新興市場美元公司債強漲38.9％，美國公司債雖跑出一波27.7％的漂亮漲幅，然仍比新興市場低了10％。

而且投資二年之後，績效差距更為顯著，新興市場美元公司債大漲57.2％，美國公司債約39.4％。據此，團隊強調，堅守市場將獲得回報，這次疫情衝擊後的市場表現相信不會背離歷史經驗。

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