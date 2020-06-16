夢想家教頭朱利厄斯對李學林一事做說明。（陳建州提供）

李學林和ABL寶島夢想家之間的風波今天成為籃球圈的話題，除了李學林透過IG、夢想家董事長張承中透過聲明抒發意見，夢想家領隊陳建州也代轉總教練朱利厄斯（Kyle Julius）的說明，分享和李學林相處的經驗。

朱利厄斯表示，和李學林共事的經驗是很有挑戰性，「我很欣賞Ryan（李學林英文名）這位球員，他擁有強悍的心態，是很優秀的球員，我很希望他能成功，也希望他成為球隊成功的一份子。」

朱利厄斯提到，李學林不太贊同球隊的風格以及他想給球隊建立的文化，季中多次離隊，但每次仍歡迎李學林歸隊、給他表現機會，例如李學林第二次離隊後，他還是在球隊與澳門勁旅的比賽中讓李學林先發。

針對李學林說球隊在自己車禍受傷請假後都沒領到薪水，即使隨隊訓練，卻被告知留職停薪，對於這項控訴，朱利厄斯表示球隊很照顧球員，不少人受傷仍有領到薪資，而李學林在球隊期間不斷因為違反對歸受到處罰，他必須為了守護真理和其他為台灣籃球努力的球員，站出來發這篇聲明。

(中時 )