秦嵐劇中讓郭曉婷拼命軋戲導致生病住院。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐曾是《延禧攻略》裡的完美「白月光皇后」，但在熱播中的陸劇《怪你過分美麗》卻搖身一變成鐵血經紀人，先是操作熱搜、私會導演、製片人搶資源，再炒作藝人人設、綑綁CP獲得更高討論流量，操弄著娛樂圈百態，最新一集的她更深陷粉絲危機，她讓旗下藝人瘋狂軋戲導致生病入院，卻說出「她只剩下兩、三年走紅的機會了」，遭粉絲爆罵「無良經紀人、良心餵狗」。秦嵐透露：「戲中借鑑娛樂圈，但其實會發現很多職場也滿殘酷，都有相似的遭遇。」

《怪你過分美麗》由秦嵐、高以翔、王子異、王耀慶、惠英紅、郭曉婷聯合演出，該劇對娛樂圈職場的細膩與高還原描繪，觀眾開始熱議猜測角色原型，劇組透露「拍攝前採訪了十多位經紀人，就為了更貼合娛樂圈背後的真相與人性。」除了職場戲，秦嵐與高以翔的情感支線也相當逗趣動人，開播後獲豆瓣8.3高分佳績。

高以翔劇中狂撩秦嵐。（愛奇藝台灣站提供）

高以翔劇中角色溫暖耿直。（愛奇藝台灣站提供）

相較於秦嵐詮釋的專業經紀人必須鐵血、殺伐果斷，做事思考井然有序不亂出牌，不靠外在的職業女性，秦嵐形容私下的自己其實像一顆消氣的球，慵懶、悠然自得，因此演「莫向晚」特別累，「尤其是她永遠要衝鋒陷陣，最大的難度就是詮釋她的性格」。

由於和本人個性差異極大，秦嵐為戲做足功課，除了與導演長時間溝通，藝術總監梁振華也透露：「秦嵐接過劇本後，曾在凌晨1、2點連發2、30則訊息，討論她對莫向晚的理解！」秦嵐希望通過這個角色，幫助生活中有著各種期盼、艱難和不如意但依然執著追求的女性，去完成生命中很多重要的抉擇。

(中時 )