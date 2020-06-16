雲嘉南區參與計畫的學子已連續9年就業率達9成以上，近3年學生順利進入職場的比例更飆破9成7。（曹婷婷攝）

勞動部近年力推「雙軌訓練旗艦計畫」，強調「做中學、學中做」的訓練模式，翻轉傳統升學觀念，大受肯定，雲嘉南區參與計畫的學子已連續9年就業率達9成以上，近3年學生順利進入職場比例更飆破9成7！

勞動部雲嘉南分署今日為崑山科大雙軌畢業生舉辦別開生面的結訓儀式，活動一開場雲嘉南分署長劉邦棟、臺南市工策會副總幹事陳宗明現身在入口處發送畢業禮物給進場學子，不少雙軌畢業生驚訝又開心，齊歡慶畢業及就業。雙軌畢業生從崑山科大校長李天祥手中接過畢業證書，包括東陽實業廠經理林冠德、富強鑫精密工業副總曹景明等事業代表都到場為學子勉勵祝福，鼓勵畢業生持續精進，勇敢追夢。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，雙軌計畫由勞動部補助一半學費，學生每週2天在校上課，3-4天在企業受訓，訓練期間還有津貼可領，能減輕學生家庭經濟負擔，同時在校4年不僅完成學業也取得工作資歷，更能與職場「無縫」接軌，大幅提高青年就業競爭力，累計至今轄區參與計畫學生已超過1500人。

「畢業就上班超開心」！畢業生代表黃偉軍一畢業將獲企業留用，當初他因家中經濟狀況不好，原本高職畢業要去工作幫忙負擔家計，後來經老師推薦雙軌計畫可兼顧課業與工作而加入，4年下來最大收獲就是學會職場溝通，更開心能幫忙改善家中經濟環境。

畢業生黃禹仁說「我準備好了」，他認為參加雙軌計畫是為自己累積就業實力，對比一般大學生初入職場得慢慢摸索，他心態已調整到位，公司因其工作好表現，決定加薪留任，家人也開心他提早在職場就位。

今年雲嘉南區釋出258個雙軌生名額，參加學校有崑山科大、南臺科大、遠東科大及吳鳳科大等4校9科系，合作企業包括可成科技、華菱科技、晶英酒店、爭鮮等35家廠商，詳情可上雙軌訓練旗艦計畫網站查詢。

(中時 )