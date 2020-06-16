苗栗縣政府嘉勉國中教育會考表現優異的學子，16日頒發獎勵金表揚，期勉學生再接再厲。（何冠嫻攝）

今年苗栗縣國中會考各科待加強比例顯著降低，苗栗縣政府鼓勵縣內國中生在國中教育會考的努力與優異表現，透過「國中教育會考成績激勵方案」，頒獎表揚14所公私立國中的95位學子，共頒發98萬6000元獎勵金，期許學子再接再厲持續精進。

苗栗縣今年參加國中教育會考，明仁國中曾莞晴、照南國中王千昀及建台中學魏子鈞，成績5A10＋寫作測驗6級分，同登苗栗縣榜首殊榮，苗栗縣長徐耀昌頒發各獎勵金10萬元。縣府指出，會考成績5A5＋及寫作5、6級分以上學生，可獲頒5000元到1萬元不等獎金，另，全校12班以下，學生成績5科均A級、寫作5、6級分也可獲頒5000到6000元獎金。

16日苗栗縣長徐耀昌與縣府教育處長邱廷岳等人，恭喜獲獎學生，頒獎表揚學子的用功努力，並感謝校長、老師的付出與指導，為苗栗培育出優秀的下一代，且扎實苗栗的教育競爭力。徐耀昌表示，除頒贈獎勵金，肯定國中教育會考學生的優異表現外，接著將再透過「鮭魚回流計畫」，鼓勵優秀國中畢業生留在縣內高中職就讀，提升苗栗教育水平，期許學子再接再厲，並持續精進，為自己和苗栗爭取更大的榮耀。

(中時 )