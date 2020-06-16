台中市議員李中16日質詢指出，台中市經濟發展局市場管理科曾姓科長疑似管理不當，引發科內人員逃離潮，近三年的離職率都是該局「冠軍」，請盧秀燕市長與張峯源局長要嚴肅面對此事，不要讓市府同仁寒心。經發局長張峯源説，科長可能律己甚嚴；人事處長陳杉根強調會深入了解。

李中表示，自從他上週下質詢條後，市場科曾科長就不斷透過府內與其他機關的高層人士來探詢我要問她什麼，她也逐一施壓詢問科內的科員、管理員是不是有對我講過什麼，如果她坦蕩蕩的，有必要這麼緊張嗎？

李中指出，依據人事處提供的資料，經發局107年總共離職41人，其中市場科有25人，占比60％；108年離職36人，市場科9人，占比25％；109年截至五月為止全局離職34人，市場科12人，占比35％，連續三年市場科的離職率都是經發局最高且高得不像話，局長難道不覺得奇怪？

李中現場拿出一張看板，上面列了30位已經離職、辭職或提前退休的人名，這些人與市長科長相處都有一段可歌可泣的故事，根據這些離職人員的說法，曾科長罵人的功力會讓人覺得人生從此沒有希望。當中有人好不容易要調走，曾科長都可拖三個月才給離職單，有人志願降等要離開，甚至鬧到割腕自殺曾科長才願意放人，也因此被謔稱「市場女王，滅絕師太」。

根據科員的反映，市場管理科經常性要加班，但科長不准底下的科員（管理員）報加班費，科裡報加班最多就是科長自己。且曾科長對中醫很有興趣，她要求同仁如果生病就得去台南看她熟識的中醫；同仁為了獲得科長的關愛，就得去看病，花了好幾千塊根本不敢吃，甚至還有人反映每個月要看一次病。

李中說，市場管理員的任務主要是和市場的管委會溝通，但曾科長要求非常嚴格，還會要求每位管理員中文打字速度要超過每分鐘60字，李中請曾科長當場演練，結果超過一分半鐘，曾科長自己只繕打66個字，根本是「律人甚嚴，律己甚寬」。李中請市長與局長要正視此事，不要只看表面績效，而忽略了「帶人要帶心」的領導名言。

(中時 )