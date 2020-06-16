美光科技（Nasdaq: MU）今日發布第五年的年度永續經營報告，重申公司願景——改變世界使用資訊的方式以豐富生活樣貌；及致力解決社會不公問題和協助打造更健康、公平社會的決心。美光計畫將每年提撥約2％年度資本支出於環境永續發展計畫；亦即未來五到七年內投注約10億美元，以落實環境與社會管理之責。此外，美光還將啟動一系列宏觀的新目標，力求解決當前重要的社會與環境問題。

美光表示，42年來，公司始終在營運所在地支持當地社會及環境保護。公司設立的目標包括：恪遵全球排放量和能源協議，以對抗氣候變遷——與2018年基準相比，減少40％的溫室氣體（GHG）排放量；致力於透過高效使用、回收、再利用等方法，實現100％節水；並透過減排、回收、再利用，實踐垃圾零掩埋的目標。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示：「美光是全球領先的半導體公司之一，我們希望盡可能打造一個人人機會均等、可永續發展的未來，並擔負相關責任。我們承諾在未來五到七年內投注約10億美元，推動環境永續發展。我們遠大的新目標將確保我們持續在提供世界一流、領先業界的產品同時，也兼顧推動永續發展的未來。」

美光的永續發展工作著重在三個核心領域——領先業界的產品、周詳完備的營運與採購，以及人員和社會的進步與發展。

《美光永續經營報告重點》

獲世界經濟論壇認可加入其「全球先進製造廠區燈塔網路」——獲選加入的製造廠透過物聯網應用（IoT）和工業技術，在營運與環境保護上均造成顯著影響，取得卓越的領先地位。

在責任商業聯盟（RBA）行為準則獲滿分——美光在全球無塵環境內實施節約措施，達74％的再利用與回收率，並節約超過50,000 MWh的能源。

提升多元化——美光董事會新任命了女性董事，公司首位多元化、平等與包容性副總裁也是女性。美光亦成立了三個新的員工資源團體（ERG），以支持來自多元背景的員工群體；其中，ERG成員數更增長了72％。

挹注3,500萬美元於對抗全球新冠病毒（COVID-19）疫情；積極支持團隊成員以回饋社會為首任，除將慈善捐款配捐上限擴至每位員工10,000美元，更推出二比一配捐計畫。

美光也入選2019-2020富時社會責任指數系列成員（FTSE Russell）、2019-2020 最佳工作場所認證、《富比士》（Forbes）2020最佳多元化雇主、《新聞週刊》（Newsweek）2020美國最負責任企業，以及科睿唯安（Clarivate Analytics）2020全球百大創新機構。

(工商 )