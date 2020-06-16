買房對於現代剛進入職場的年輕人來說，可能是一個遙不可及的夢想，以工作機會較多的雙北地區來說，一間小套房可能都要破千萬元，除了頭期款要存很久之外，也可能要背上30年房貸，有名網友就指出，最近房價指數逼近歷史高度。

這名網友在PTT上表示，這幾年房價有些起伏，但整體價格維持在比過往還要高的水平，房價指數在2014年時曾創下最高點297.78，雖然在2015年時有些下降，最近來又開始緩緩回升，而最近的房價指數又來到297.06，跟過去最高點相當接近。

（圖／翻攝自tradingeconomics.com）

這名網友所引用的圖表資料來源為知名經濟分析網站《trading economics》，在圖中可以看到，房價指數最低點是2002年的96.39，隨後便開始直線往上攀升，在2014年時達到最高點，雖後開始起伏，最近的房價指數則逼近過往最高點。

許多網友看到這張圖表後紛紛表示，「兩黨都不會打房啦，洗洗睡吧」、「居住正義吃X 生育率再創新低！」、「居住正義是要等多久？」、「利率升，房價自然就跌」、「根本不可能打房！」等話。

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(中時電子報)