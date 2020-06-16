中國貴州近日因受到連續爆雨的影響，市區多處積水，導致交通癱瘓，車輛及行人皆無法通行，有一名女子為了趕上班，竟直接跳下水，在馬路上游泳去上班。

（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，6月14日，貴州遵義因受到連續爆雨的影響，市區多處積水，新蒲新區新城酒店附近積水最深處達到了80公分，交通癱瘓，人車無法通行。一名女子出門上班時，發現路面積水很深，車也無法通行，身為游泳教練的她為了保持自己上班不遲到的紀錄，加上下雨全身本就淋濕，乾脆直接下水游泳去上班。

（圖／翻攝微博）

消息曝光後，吸引許多網友留言，「這女子對工作是有多喜歡阿」、「水也太髒了吧，還敢跳下」、「水裡可能有電阿，很危險」；不過也有網友認為是在炒作，因為影片中有個小男孩站在水中，水深也只達男孩小腿而已，「這麼淺她是怎麼游起來的」、「小孩子輕鬆地在水中走，她游泳。水真深啊」、「我看旁邊那個站著的孩子，感覺水也沒有多深吧！」

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(中時電子報)