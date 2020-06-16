環保署今(16)日召開「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」第二次「環境現況差異分析」審查，由於本案影響重大，事業主管機關交通部觀光局今日卻缺席，本次審查經環委決議補正再審，並強調「下次資料再不齊就駁回本案」。

開發單位黃金海育樂事業股份有限公司表示，為了帶動花東地區觀光產業以及提供工作機會，計畫將在台東縣卑南鄉東臨台11省道、南鄰伽溪處設立11.3公頃的遊憩用地，其中有450間客房供民眾入住。

本案於2000年已通過環評，由於超過20年未動工，依照現行環評法規定須進入環境現況差異分析，2年前第一次環現差審查已被環保署退回事業主管機關重新審查，今日捲土重來，然而對在地遺址、陸海域環境調查監測和開發必要性資料仍不完整，和2年前提供的審查資料大同小異。

環評委員表示，本來希望事業主管機關交通部觀光局能夠提出資料及說法來分析本案開發的必要性，希望下次會議交通部觀光局能夠派員出席說明，不要再缺席。

有環評委員略帶不滿地說，可能交通部觀光局最近在處理紓困的事，太忙了沒空來說明，所以這件案子通通丟給環評委員來處理。

中研院歷史語言研究所副研究員郭素秋指出，黃金海開發案位於富山遺址的敏感地區，就和圓山飯店所在的貝塚遺址極為類似，開發勢必會帶來破壞，開發單位說會完整保護根本是「笑話一場」。

環評委員經討論後表示，針對原住民屬地爭議，也要補充與本案利害關係之在地居民及團體之意見溝通情況，並強化後續民意溝通說明作業。

本案結論，開發單位須於2021年1月31日補齊歷年海陸域生態調查資料，並委請考古專家學者進行基地內探勘調查試掘，以釐清遺址範圍與土層遺物分佈狀況，經環評委員決議本案補正再審。

(中時 )