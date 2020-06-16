台語金曲歌王羅時豐近日現身螢光幕前，身形明顯消瘦許多，原來是去年他因為腸沾黏引發急性腹膜炎，小腸切除26公分，住院1個月，暴瘦10幾公斤。當時醫師警告他：「如果再晚開半天，可能小命不保。」81歲母親擔心不已，還發願折壽給他，令羅時豐至今想起此事仍難過自責不孝。

媒體報導，羅時豐2000年時盲腸炎引發輕微腹膜炎，2010年又因為憩室炎割除大腸12公分，後續10年間就常因腸沾黏進出急診。

其實腸沾黏頗常見，只要動過腹腔手術的人幾乎都有腸沾黏，但不是人人都會出現症狀或需要就醫，而且若能及早治療，不一定需要手術，也不會拖到變成腹膜炎需要切除小腸，甚至引發敗血症有生命危險。

台北榮民總醫院肝膽腸胃科教授吳俊穎解釋，腹腔有腹膜層，小腸則有腸繫膜，它們都能發揮潤滑作用，讓腸子與腸子之間不會互相卡住，可以順利蠕動。

可是一旦腹膜層或腸繫膜被破壞，傷口癒合時，纖維母細胞會聚集進行修復，像膠水一樣把分開的組織黏在一起，就會造成腸沾黏，可能是腸子與腹膜層沾黏，也可能是腸子之間互相沾黏，蠕動就沒那麼順暢，「就像手指頭本來動得很好，一旦開刀、有傷口，癒合後可能就沒有原來動的那麼好。

造成腹膜層或腸繫膜被破壞、引發腸沾黏的常見原因有以下幾項：

1. 手術：「只要曾經開過刀，一定會有沾黏情況，」中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師張伸吉解釋，主要是腹腔手術，部分骨盆腔手術也會有沾黏的併發症，微創手術則可以降低發生機會。

2. 發炎：主要也是腹腔或骨盆腔的發炎，例如盲腸炎、大腸憩室炎、膽囊發炎等，因為組織發炎時，纖維母細胞也會聚集、取代發炎組織，容易引發腸沾黏。另外，子宮外孕也可能會有局部腸沾黏。

3. 腫瘤：像是肝癌、胃癌、大腸癌等腹部的腫瘤，只要有轉移至腹膜，就可能造成腸沾黏；放射線治療也會讓局部腫瘤壞死，產生局部發炎，在組織修復過程增加腸沾黏的機會。

4. 外傷：吳俊穎說，最常見是騎機車撞擊腹部，肝臟有撕裂傷，甚至小腸破裂，如果腹膜有受傷就可能在修復過程中產生腸沾黏。

另外，有蟹足腫體質的人（受傷後、身體有傷口，癒合過程中容易形成明顯疤痕）發生腸沾黏的機會較高，或者沾黏情況比一般人嚴重，因為蟹足腫體質的人纖維母細胞特別活躍，修復過程可能不小心將四周原本不該附著的東西也跟著附著、黏在一起，形成更明顯的沾黏。

腸沾黏可能引發腹脹、腹痛、噁心、嘔吐等症狀，且伴隨沒有排便、排氣，嚴重甚至會腸破裂、引發腹膜炎，有敗血症等致命危險。（圖片來源：康健雜誌資料照）

腸沾黏常見症狀包括肚子脹、痛、噁心、嘔吐、食慾不佳，但吳俊穎指出，這些症狀都不是很典型，急性腸胃炎也會有類似症狀；不過，如果伴隨沒有排便、甚至放屁排氣也沒有，就要考慮可能是腸沾黏。

更嚴重的腸沾黏，腹痛會愈來愈劇烈，發燒，甚至因為小腸蠕動不順、腸阻塞導致腸破裂、引發腹膜炎，進一步感染引起菌血症或敗血症，有生命危險。

不過，張伸吉強調：「雖然腹腔開過刀幾乎都會有腸沾黏，但大部分患者不會有症狀，10個開過刀的病人大約只有1個會出現症狀。」有些人終其一生都沒有症狀，有些人的症狀反反覆覆，也有人手術20年後才出現症狀，醫師可以經由問診（是否有手術病史）、X光片或電腦斷層確診。

吳俊穎也表示，9成左右的病人手術後會有腸沾黏，但是多數人沒有症狀，或者症狀會自行緩解，又或者門診開藥就能改善。只有約1/3的病人需要住院治療，其中又大約只有1/3會需要手術治療。

張伸吉表示，有些人只是覺得腹脹、不舒服，當天少吃一點，「過一陣子卡住的腸子又自己轉回去就好了。」如果還是很不舒服，就要就醫治療。

●門診治療：醫師通常會開給促進腸胃蠕動或消脹氣的藥物，緩解腹脹、噁心、想吐及排便不順的問題。也會叮嚀多喝水，避免因食慾不佳、吃得少，出現輕微脫水或電解質不足；這時也要少吃易產氣（如豆類、乳製品）及高纖食物，避免腸沾黏更嚴重。但不宜自行在家禁食，以免營養不足或缺水、缺電解質。

吳俊穎提醒，老人家通常都有手術病史，出現腸症黏症狀時可能因為不舒服、吃得少、長時間坐著休息，建議還是要起身走動，促進腸胃蠕動。

●住院、內科保守治療：如果持續無法排便或嚴重腹痛、發燒，就要住院禁食，避免再有食物進入，造成腸道阻塞更嚴重；接著進行鼻胃管引流腸道氣體和液體，等到腸子沒那麼脹，能夠正常蠕動，食物就能順利通過。禁食期間則會配合靜脈注射，補充營養和水分。

●手術治療：如果內科保守治療還是沒有改善，或者腸子有快要破裂的跡象，就得出動外科醫師開刀解沾黏，但吳俊穎說，有時手術解沾黏處理了當下的問題，卻可能造成後續沾黏的範圍更大。另外，假使已出現腹膜炎或腸子缺血、壞死，則必須將壞死的腸子切除。

手術時使用防沾黏貼片，有助於降低術後未來發生腸沾黏的機會。（圖片來源：蕭智綸繪）

預防腸沾黏必須從最一開始手術時做起，建議使用微創手術，目前也有自費的防沾黏產品，主成分是玻尿酸，都能降低腸沾黏機會。吳俊穎表示，防沾黏紗布對於預防腸子與腹膜沾黏的效果較好，因為是直接將紗布貼在腹膜上；但預防腸子互相沾黏的效果較有限，因為腸子會不停蠕動，紗布貼在腸子上的效果就沒這麼理想。

手術後2～6週的復原期也建議多走動、多排便、多喝水、少吃高纖和容易產氣的食物，因為這時纖維母細胞還很活躍，可以降低未來長期沾黏出現症狀的可能性。

如果已經有腸沾黏，比較難透過平常生活或飲食習慣減少出現症狀，或者症狀不嚴重的人通常吃藥就能緩解。但吳俊穎建議，假使症狀出現較頻繁或嚴重，甚至需要住院，不容易消化的食物如麻糬、竹筍或柿子等高纖食物不要吃太多，也要搭配多喝水、走路和運動，都能降低腸沾連帶來的不適。

(中時電子報)