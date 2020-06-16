新冠肺炎疫情帶給大眾焦慮不安，加上全球經濟衰退，很多人面對減薪、無薪假甚至失業困境，龐大壓力導致免疫力下降，各種病毒趁虛而入，不只肺炎，更要當心帶狀疱疹病毒復發。

龐大壓力導致免疫力下降，當心帶狀疱疹病毒復發。圖/精萃公關提供

疫情持續壓力大，導致免疫力下降病毒入侵

中國醫藥大學新竹附設醫院預防醫學中心主任何建宜醫師表示，在面對壓力時，身體分泌的腎上腺皮質醇會減少免疫系統淋巴球的數量，讓免疫力減弱，進而增加肺炎、帶狀疱疹等風險。何建宜醫師更指出，近來因疫情造成焦慮，免疫力較差的老年族群帶狀疱疹(俗成皮蛇)發生率有增加趨勢。

何建宜醫師解釋，當細菌、病毒從呼吸道往下入侵，可能引起肺部發炎反應，較常見就是流感引起肺炎併發症。至於帶狀疱疹是延著神經節單側性、具疼痛感、會起水泡的皮疹，多發生在胸、背、頭頸等部位。帶狀疱疹若發生在眼睛周圍，只要一痛，眼睛就睜不開，在開車、騎車行進中容易發生危險，或影響到眼角膜，使視力受損。

據醫師分析，帶狀疱疹急性期可分兩階段，剛開始皮膚無異樣，但其實病毒已經侵犯，會有刺痛或燒灼感等「前驅症狀」，之後發出紅色疹子，再變成水泡，持續2~3週後結痂。發疹前，因皮膚表面無症狀，常有延誤治療情形。何建宜醫師也指出，有些病人因背痛或頭痛就診，開始當普通症狀治療，當皮疹出來時，才發現是帶狀疱疹。門診就有一位65歲糖尿病患，一開始背痛，之後蔓延至胸口，以為神經痛或骨頭肌肉拉傷，一兩天後有燒灼感，開始出現疹子，才確定為帶狀疱疹。

患皮蛇如遭針扎、電擊、刀割，疱疹後神經痛痛不欲生

有些病人過急性期痊癒就沒事，但部分病人緊接著發生疱疹後神經痛，中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正醫師表示，如果將痛分成0~10分，疱疹後神經痛會達到9~10分，等同生產痛或是被門夾到的劇痛，這是門診病人痛苦的描述。至於疼痛感覺，有人說像被電到、被針扎、患處像有螞蟻在爬，甚至出現厲害的“觸痛感”，稍微被摸一下臉，就會像被刀子割到一樣。

後神經痛帶來長期煎熬影響生活，甚至引發憂鬱症

據了解，後神經痛多持續3個月，門診也有長達十年、二十幾年的案例，一般止痛藥幾乎無效，要用治療神經痛藥物，有些老人對這類藥物較敏感，易有噁心、嘔吐等副作用，但有病人寧願承受副作用，也不想再受疼痛煎熬。陳睿正醫師分享曾診治一位85歲阿嬤，過了帶狀疱疹急性期，卻因後續神經痛吃不下，體重一直掉，嚴重到無法入睡，就診後給神經痛藥物，過程也產生很大副作用，幸好經過調整藥物而得到緩解。也有病人因此影響心理造成憂鬱，不知何時會痛起來，因而不敢出門，甚至要看身心科。

50歲以上為高危險群，應積極提升免疫力

何建宜醫師指出，根據研究，台灣95%的50歲以上族群，都有帶狀疱疹病毒潛伏於體內，較容易發作，而慢性病、後天免疫不全病人，以及壓力大、遭受重大外傷等，也容易因免疫力下降，增加罹患帶狀疱疹的機會。國健署也曾呼籲，維持正常生活作息、規律運動與均衡飲食皆有助於增加免疫力。除此之外，施打肺炎鏈球菌以及帶狀疱疹疫苗，也是有效預防病毒侵害的方式。

建議遵醫囑接種疫苗，積極預防降低疾病發生

何建宜醫師與陳睿正醫師也共同呼籲，接種疫苗是目前最有效的預防方式。針對帶狀疱疹疫苗，建議50歲以上施打一劑，50~59歲接種後能減少70%帶狀疱疹發生率，60~69歲可減少64%的發生率。

而依照美國CDC(美國疾病管制與預防中心)也建議，肺炎鏈球菌疫苗包括13價、23價，65歲以上未施打過，建議打一劑13或23價；或先以13價為主，一年後再打23價；65歲以後，有打過一劑23價的老人，間隔一年後可再打一劑13價。作息不正常或處於高壓的年輕族群施打疫苗也可以預防萬一，但要注意的是兩種疫苗不能同時接種，必須間隔一個月。

(中時電子報)