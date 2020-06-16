她總是面帶笑容，在朋友眼中她是開心果，她喜歡交朋友，善於傾聽、樂於助人，因此當她發現自己笑不出來，家人好友也看出她有些不同時，已是她憂鬱症復發，正積極和負能量對抗，高愛倫以《我微笑，但不一定快樂》記錄下這段抗憂鬱的過程，也以自己的切身經驗，希望讓病友、陪伴者了解自己並不孤單，也許能從中找到面對憂鬱與照顧憂鬱症患者之道。

為什麼她看起來開朗，總是微笑，卻竟是憂鬱症患者？高愛倫以自己的例子指出「憂鬱症沒有感染典型，外向樂觀，內向淡漠，誰都無法注定可以免疫。」高愛倫是高病識感者，雖然過去12年，退休後的生活快樂地「沒發過脾氣」，但她也意識到自己是容易緊張、負責人，總是想照顧人，怕別人出狀況的人，當她開始感受到負面情緒不斷重複，開始太持續注意健康和安全，幾乎到了驚恐式的一絲一懈時，便知道是自己要發病的前兆。

「自己一直是意志力很強的人」高愛倫指出，十多年前初次患憂鬱症時，自己也不願吃抗憂鬱藥，堅持靠意志力度過；更多的人是忌諱、害怕去看「精神科」，「覺得沒面子！」然而此次，她直言「擅自停藥絕對是危險的」，也呼籲病友務必要遵醫囑按時服藥。她還是認為想要讓自己好起來的意志力很重要，「因為陪伴者也很痛苦」她不諱言，先生一度時時守著窗戶盯著她的舉動⋯⋯。

因此，儘管連走出家門的動力都沒有，她仍讓自己一早起來梳洗好，就整整齊齊著裝，她強調「只要肯下床站起來，你就得分」，她建議讓自己靜坐、鬆動筋骨、多走路，選擇、發掘自己喜歡的事來做，高愛倫選擇了寫作，真實記錄下自己這些經歷的心路，以及周遭親友的互動，一些在她文中帶些逗趣的喬段，實則在每個當下，都是她「生死存亡」的掙扎。

如何照顧、陪伴憂鬱症患者？高愛倫以自己的切身經驗分享，最怕聽到「加油！」、「努力」，甚至一些熟識的朋友無心的「身在福中不知福」、「你怎麼可能憂鬱」都會更挑起敏感的神經，她表示不給壓力的陪伴、傾聽很重要，讓患者感受自己被愛，建立起自信心也很重要，因此她呼籲「不要吝奢對憂鬱症患者說愛」。

她認為陪伴者的同理心很重要，即便不能主動觀察到患者的需要，至少可以建立起被動、服務的默契，前者如自己姐姐，在高愛倫病中總會在固定時間帶著家中3隻狗去巷口等她，看她心情陪她說話；後者如她的先生，總會在她說自己感覺不對的時候，立刻帶她離開人多的現場休息或就醫。

經歷5個多月看醫生吃藥的日子，高愛倫終於穿回冷落數月的繽紛衣服，擦上喜愛的大紅色口紅，不著焦急問醫生「什麼時候可以停藥」，她不再害怕吃藥，而是說：「讓自己舒服很重要」，現在的她，終於對著醫生露出了笑容，不但會笑，也能說笑了。

(旺報 )