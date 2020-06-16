近日國內新增2例境外移入新型冠狀病毒確診病例，為一對從孟加拉回台的夫妻，因兩人在當地曾確診治療，返台入境篩檢復陽，倆人遭爆回台全程只戴口罩未著防護衣，卻在疫調時未誠實告知，負責電話疫調的地方衛生局表示，14日晚間9時接獲疾管署要求疫調，疑當時兩人正接到通知要從檢疫所轉到醫院治療，慌亂中溝通不良所致，由於傳染病防治法並未規範需著防護衣，要開罰於法無據，地方衛生局也很困擾。

這對夫妻先生是孟加拉人，而太太則台籍人士，倆人到孟加拉工作感染新冠病毒，在當地確診治療直至檢驗為陰性出院後返台，入境時已告知海關曾在孟加拉確診，入境再次採檢並安排入住北部集中檢疫所，隔日檢驗復陽，中央疫情指揮中心通知戶籍地衛生所進行疫調，也協助兩人到北部某醫院接受隔離治療。

當時負責疫調的地方衛生局指稱，周日晚間9點接獲通知進行電話疫調，其太太表示，兩人搭機返台全程戴口罩，且著防護衣，事後有民眾爆料倆人戴口罩未著防護衣，衛生局再次電訪證實，這對夫妻坦承只有戴口罩未著防護衣，並稱當日同時接獲通知要收拾行李到醫院接受治療，狀況很混亂，一時沒有聽清楚疫調人員問什麼。

台中市衛生局指稱，兩人搭機返台全程戴口罩，入境也誠實告知在孟加拉曾確診，由於傳染病防治法未規範入境需全程著防護衣，要開罰於法無據，目前只能等待中央疫情指揮中心指示如何開罰。

(中時 )