陳其邁辭呈待批 周四院會後一個人的畢業典禮 18:512020/06/16 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳其邁已辭將投入高雄選戰(陳其邁臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨明天將徵召行政院副院長陳其邁參選，陳其邁已正式遞出辭呈。行政院發言人丁怡銘表示，陳其邁辭職簽呈應已送進蘇揆辦公室，但蘇揆今天外出行程結束後有會議，目前還沒處理。 陳其邁因準備投入高雄市長補選，近日已逐漸結束台北工作，連主要的行李衣物都運回高雄。陳其邁在辭職簽呈中，離職日押在18日，也就是星期四，將在院會後進行只有一個人的畢業典禮。 陳其邁在明天將先行接受民進黨的徵召，投入高雄市長選戰。 (中時 ) #陳其邁 #行政院 #高雄 也許您會感興趣 政治熱門新聞 早知韓國瑜會被罷免？記者淚揭綠媒操作手法：最後一點希望都沒了… - 政治 許崑源是他殺？網用高大成「墜樓公式」推斷 本人痛批：下X、垃圾 - 政治 韓國瑜卸任前毀「機密資料」？教育局曝真相 - 政治 北韓炸毀開城兩韓辦公室 台網友大驚：金正恩掰了？ - 政治 陳致中該罷免？阿扁驚爆：韓國瑜21字評價他... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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