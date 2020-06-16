民進黨明天將徵召行政院副院長陳其邁參選，陳其邁已正式遞出辭呈。行政院發言人丁怡銘表示，陳其邁辭職簽呈應已送進蘇揆辦公室，但蘇揆今天外出行程結束後有會議，目前還沒處理。

陳其邁因準備投入高雄市長補選，近日已逐漸結束台北工作，連主要的行李衣物都運回高雄。陳其邁在辭職簽呈中，離職日押在18日，也就是星期四，將在院會後進行只有一個人的畢業典禮。

陳其邁在明天將先行接受民進黨的徵召，投入高雄市長選戰。

(中時 )