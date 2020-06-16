國銀從2015年底陸續開拼數位存款帳戶業務，金管會擬再鬆綁助攻。金管會銀行局副局長黃光熙16日指出，國銀數位存款帳戶從2016年底的8萬戶成長至2020年第一季415萬戶，目前已有32家銀行開辦，未來會在基礎驗證機制完備且風險可控的前提下適時調整現行規範，擴大數位存款帳戶線上業務範圍。

銀行局官員指出，目前業者主要希望開放二項業務，一是企業戶也能在線上開數位存款帳戶；二是運用生辨識技術，讓交易限額可以再拉高。

在企業戶部份，銀行公會先前有研議過，但企業戶的客戶盡職調查CDD本就比較複雜，線上開戶比較不易，而且實務上，銀行都會派專員去幫企業戶開戶，線上不見得較方便，綜合考量就決定先開獨資企業部份。其他部份就是驗證方式透過生辨識技術，可提高交易限額，還在研究，要看技術發展成熟度。

金管會在2019年時就已開放負責人為成年自然人的「獨資企業」可開立數位存款帳戶，負責人只要透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證並上傳相關證件，即可直接透過網路開立存款帳戶，與臨櫃開立帳戶有相同的功能。在自然人方面，金管會開放年滿7歲以上且領有國民身分證的未成年人，以及持有晶片居留證的外國成年人可開立數位存款帳戶，目前也有台新、國泰世華銀二家銀行開辦未成年人開立數位存款帳戶業務。

黃光熙表示，銀行數位存款帳戶業務從2015年底陸續開辦，初期僅8萬戶，2017年則成長至39.2萬戶，年成長率387％、2018年及2019年分別再成長至150.8萬戶及338.4萬戶，年成長率分別為285％及124％，年成長率隨著基期墊高而趨緩，但仍持續呈倍數成長，到2020年第1季止，數位存款帳戶首次突破400萬戶，有415萬戶，三類數位存款帳戶全面擴增。

金管會銀行局從2019年第三季起，每季公布數位存款帳戶資料於網站上，截至2020年第1季止，開立戶數最多的前五家銀行，依序是台新銀行198.8萬戶、國泰世華銀行58.4萬戶、王道銀行43.5萬戶、永豐銀行37.2萬戶、第一銀行20.5萬戶。

(工商 )