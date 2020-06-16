高雄市政府經發局16日晚間表示，該局推出的「高雄振興購物嘉年華」活動，因程序爭議，將依採購法第48條變更計畫規定，停止招標，待重新修正內容後，再公告招標。

經發局表示，因疫情影響造成商圈、夜市人潮與業績滑落7成以上，商圈協會及攤商紛紛陳情，請求盡速協助促進消費，加上5月起，疫情趨緩，中央也推動「防疫新生活」運動、以及「三倍券」等措施，因此，經發局為了振興高雄經濟、搶攻首波觀光消費潮，因而規劃6月1日啟動「高雄振興購物嘉年華」活動。

經發局代理局長王宏榮指出，該活動乃比照中央及各地方政府刺激消費、活絡經濟的作為，也無外界傳言規避採購法問題，但因第一次招標流標後，部分勞務工作由經發局直接執行，導致標案原訂工作項目，與實際需求已有出入，因此，目前研議依法先停止招標。

王宏榮表示，「高雄振興購物嘉年華」將重行檢討標案內容，並規劃部分工作由經發局人力調派執行，後續再視實際需求，辦理採購，目前仍先由該局內人力辦理，避免影響民眾和業者權益。

他表示，「高雄振興購物嘉年華」已有超過2,000多家店家、攤商參與，抵用券也已發出約35萬張，飯店和商圈業者都對此一活動十分支持，期望活動續辦，不要因噎廢食，加上高市府本於政府施政誠信原則，仍應信守承諾，繼續活動辦理，黃金、汽車等抽獎品，將循共同供應契約，或依採購法公告招標等程序進行。

(工商 )