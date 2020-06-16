在台灣刀剪五金界頗有知名度的「富美剪刀五金工廠股份有限公司」董事長黃炯墩，竟然為了在大陸寧波順利做生意，為當地統戰單位來台刻意結識退役軍官，並在2012到2015年間，帶了10多名退役軍官到大陸與中共官員會面，調查局國安站12日將黃約談到案，移送台北地檢署由檢察官複訊後，檢方依黃違反《國安法》諭令30萬元交保並限制出境出海。

富美剪刀1978年正式設立，宣稱使用日本高級不鏽鋼材製造各式剪刀，並有為日本、美國、英國、德國、巴西、伊朗等國的代工經驗，10幾年前到大陸寧波設廠，黃炯墩就柀統戰部門的官員拉攏禮遇，要求黃介紹台灣軍官，並帶往大陸與統戰官員見面，黃則陸續帶了10多名退役軍官到大陸，國安站獲報依違反《國安法》發展組織未遂罪展開偵查。

據悉，黃到案後不否認調查局的指控，但表示是為了生意順利，沒有收受統戰部門的金錢，檢方訊後諭令黃炯墩以30萬元交保，並限制出境、出海。

(中時 )