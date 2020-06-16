近日網路上瘋傳幾段影片，一名男子全身赤裸、脖子被拴狗鍊，接著被用棍棒毆打、熱熔膠滴身體，甚至被割斷腳筋，內容相當殘忍，男子遭凌虐7天後才被釋放，影片曝光後警方迅速逮捕竹聯幫和堂5名成員，訊後依組織、妨害自由、強制、傷害等多項罪嫌送辦。

流出的影片總共有3段，遭凌虐的酒店經紀蔡姓男子，疑似因為侵占小姐薪水30萬元，慘遭教訓，影片中蔡男被拴狗鍊、上手銬後，旁人不斷逼問「錢在哪？吐出來」，接著被一群人狂毆，蔡男被打到受不了直喊「已經吃喝嫖賭花光了」，結果被凌虐的更慘。

不只被毆打，其中有段影片，內容是現場播放音樂，眾人要全裸的蔡男跳舞，當他跳累、身體快癱軟時，有人拿出皮鞭毆打，並嗆聲「給我跳到死」！蔡男害被逼迫在眾人面前打手槍，被隨旁人的嘻笑打鬧聲，凌虐過程既殘忍又羞辱人。

蔡男被釋放後，警方曾找他詢問，但蔡男嚇到僅說「我沒事」、「沒關係」，但這群人動用私刑還拍片公開，警方無法忍受，認為必須遏止歪風，最後循線掌握嫌犯行蹤，逮捕以鄧姓主嫌為首等5人，依照上述罪嫌送辦。

(中時電子報)