粽子是端午節必吃的傳統美食，其中豬肉更是不可缺少的內餡之一，往年接近3大節日，豬價都會飆漲，且年初各地傳出仔豬染下痢症死亡，照理說，此時豬價也會因成豬量少而上揚，但碰上疫情，民眾出門消費力道減弱，也使毛豬拍賣價每公斤落在70至72元之間，比去年同期80至83元還低。

國外前年爆發非洲豬瘟，使台灣豬農有預期心理普遍增養，然而市場進口豬肉未消化完，又因疫情，民眾的肉品使用量大減，年初豬價慘跌，拍賣價每公斤落在55至60元，經政府進場護盤，從4月底至5月初，每公斤提高到60至63元，總算止跌回升。

拍賣價上漲，豬肉零售價也隨之上揚，朴子市楊姓豬肉小販說，婆婆媽媽們最愛買的三層肉，從上個月每台斤120元漲到現在130元。談到目前買氣，他大嘆，過去每逢3大節日，單日進約10頭毛豬，不到中午就賣完，像最近幾天只進6頭，但天天都賣不完。

嘉義縣肉品市場主任侯明在說，仔豬長大為成豬約6個月，年初許多仔豬因下痢症死亡，加上天氣炎熱，豬隻食慾差、長得慢，毛豬供應不足，肉品市場有時還調不到貨，照往例現在價格一定漲翻天，但最近買氣不好，整體需求量下降，加加減減的結果，整體毛豬交易價比去年同期少10元。

侯明在也補充，台灣口蹄疫情拔針成功，本土生鮮豬肉有機會下半年恢復出口，有傳聞新加坡將是第一個出口國，若順利進到國外市場，亦會牽動國內豬價，使價格進一步上揚。

(中時 )