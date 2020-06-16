天文盛事日環食將在21日下午登場，台東池上鄉和成功鎮都是絕佳觀賞地點。東部海岸國家風景區管理處當天在成功鎮海濱公園，邀請大家一起觀賞「上帝金戒指」，池上鄉公所也在大坡池邀請民眾敲鑼打鼓趕天狗，台東大學教授李偉俊則以專業解說，帶領大家一窺難得一見的天文奇景 。

21日下午，台灣天空將出現生難得一見的日環食現象，東管處當天下午兩點在成功鎮海濱公園北側入口處，特委託台東縣天文協會辦理觀賞活動」，現場將發放天文專用太陽觀測眼鏡。

為讓到訪東海岸的遊客於旅途當中亦能就

近即時把握觀賞最佳時機，東管處特於小野柳、都歷、三仙台、成功海環教室、八仙洞、石梯坪、瑞穗、花蓮及綠島遊客中心等地亦備有觀測眼鏡供民眾借用。

池上鄉正值金黃稻穗收割時節，鄉公所也在大坡池舉辦日環食系列活動，下午13：00開始發送「日食眼鏡」限量2000支，16時16分16秒出現食甚「上帝的聖光」，是全場活動的焦點，食甚過後千人敲打鍋碗瓢盆趕走天狗，也象徵趕走疫情。

台東大學教授李偉俊早在今年4月就著手規畫迎接這場天文盛事，成立「台東縣成功日環食聯盟」，當天將在成功商水操場舉行觀測教育活動，現場由他全程解說。

(中時 )