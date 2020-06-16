太平雲梯是嘉縣重要的觀光景點之一，為就近因應太平、碧湖、龍眼、瑞里等村落鄉親與風景區遊客的消防、救護或救災需求，地方長期爭取設立消防分隊，議員陳信文16日定期會時督促縣府積極處理，提升山區安全。消防局長呂清海也表示，若用地問題解決會盡快設立。

陳信文表示，太平因雲梯、老街關係每到假日162甲線車流量大，最近的梅山消防分隊的救護車到達太平雲梯最快也要25分鐘，更遑論其他消防車，到場時往往已錯過救災黃金時間，因此地方長期以來爭取消防局在太平設立分隊，保障山區居民及到訪遊客安全。

陳信文強調，太平位於梅山、奮起湖分隊的中繼站，若能設立功能齊全小而美的分隊，能大大縮短消防人員到場時間，包括碧湖、龍眼、瑞里等皆能受益，提升山區安全，目前已經找了幾塊用地，因為水保等問題無法進行，請縣府進行跨部會橫向溝通，儘速解決用地問題。

消防局長呂清海則指出，縣消防局評估後認為有設立必要，目前因用地問題卡關，會協調各單位解決後興建；縣長翁章梁也指示消防局先以替代方案協助。

(中時 )