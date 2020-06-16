出生於香港的加拿大籍藝術家葉海地，以阿美族傳統「野燒」製陶方法，燒製700片陶片，並用苧麻線懸掛在台東縣池上鄉農會舊穀倉內，象徵和諧、圓滿的陶片互相敲擊，發出清脆的聲響，成為閒置穀倉的新亮點。

在池上農會超市後面舊穀倉裡，從天花板上如白瀑般垂掛而下的苧麻線條簾幕，吊掛著由700片陶片組成的同心圓，陶片互相敲擊，叮咚作響，清脆且悅耳，藝術家葉海地參與水保局台東分局所舉辦的「漂鳥197-2020縱谷大地藝術季」，這件取名為「溯土」的裝置藝術，賦予閒置穀倉新生命，也吸引不少遊客前往打卡。

「發現了深埋在土地裡的記憶」，葉海地說，阿美族的傳統「野燒」製陶技法，已經幾乎被遺忘，她跟友人採集池上不同的土壤回來多次試燒，從搗土到煉土，從捏燒到素燒，及連夜不眠的野燒，最後將700片彷彿剛出土的貝殼形狀陶片吊掛在苧麻線上，創造多層次的圓形空間，呈現出1種和諧、圓滿的狀態。

香港出生的葉海地，10歲移民加拿大，多倫多安省藝術與設計學院畢業後，曾到墨西哥、西藏、紐約等地旅行，尋找創作靈感，豐富多元的成長歷程，成了她藝術探索的養分，最後決定與同為藝術家的阿美族丈夫拉飛．邵馬在台東定居，持續進行創作，這次縱谷大地藝術季，夫妻兩人都有作品，成為縱谷亮點。

(中時 )