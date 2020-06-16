當企業觀望疫情衝擊、甚至裁員減薪，仍有企業敢在谷底加碼投資人才！104人力銀行統整超過100家「愛才企業」，在今年2到5月疫情最艱困的時期，人才投資金額都比去年同期增加，有企業狂砸近500萬（新台幣，下同），比去年同期加碼38％；還有企業在人才投資金額為100萬起跳以及75萬，產業別以半導體、金融保險、電子業為多，另有67％為非上市櫃公司、13％為100人以下小型公司重視人才的程度也令人驚豔。

104獵才資深副總經理晉麗明表示，愈重視人才的企業，產業表現愈突出，當疫情趨緩，6月在104人力銀行徵才的住宿餐飲服務業及旅遊休閒運動業企業家數皆比上月增加33％，持續在谷底布局人才的愛才企業將率先喜迎復甦商機。

據104統計，2月到5月企業在104的人才投資，仍有超過百家「愛才企業大幅加碼！第一名企業人才投資499萬，比去年同期的361萬增加38％；前13名企業皆投資100萬以上，依筆畫順序為foodpanda、Starbucks星巴克、大潤發、永慶房屋、東京威力科創、欣興電子、信義房屋、南山人壽、國泰人壽、將來銀行、富邦人壽、群創光電、遠東新世紀；前100名企業平均投資則達75萬，比去年同期的31萬增加143％。

前百大愛才企業的輪廓，從產業來看，以半導體業及保險業並列第一，電子零組件、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、批發、零售同時擠進前三；28％為上市櫃公司、67％為非上市櫃；按公司規模，47％為員工人數500人以上的大公司，11％為員工人數250到499人的中大型公司，9％為100到249人的中型公司，13％為員工人數100人以下的小公司。

晉麗明指出，前瞻型產業或防禦型產業包括5G、AI、IC供應鏈、外送及電商宅經濟等，人才投資較不受疫情影響，疫情期間持續徵才，並透過獵才服務招募金融科技業資安主管、製造業研發工程師、儲備主管與紡織業廠長、特助與半導體業財務主管、業務工程師等，或添購人資系統（人才評鑑測評系統、人資管理系統、人資招募系統等），而少數受疫情打擊的慘業如餐飲業、廣告行銷與傳播經紀業，在百大愛才企業中也占比1％到5％，人才投資相對靈活。

(旺報 )