高市鳳山高中16日舉辦畢業典禮典，畢聯會學生以「鳳玖商店街」為主題，希望藉由布置復古懷舊的場景搭配影片，讓所有師生回憶高中3年發生的點點滴滴，也盼應屆畢業生可以在學校的最後1天，留下最美好的回憶。（洪浩軒攝）

高市鳳山高中16日舉辦畢業典禮典，畢聯會學生以「鳳玖商店街」為主題，希望藉由布置復古懷舊的場景搭配影片，讓所有師生回憶高中3年發生的點點滴滴，也盼應屆畢業生可以在學校的最後1天，留下最美好的回憶。（洪浩軒攝）

近期高中職陸續舉辦畢業典禮，高市鳳山高中16日的畢典有別於其他學校，鳳中畢聯會以「鳳玖商店街」為主題，希望藉由布置復古懷舊的場景及影片，讓所有師生回憶高中3年發生的點點滴滴，也盼應屆畢業生可以在學校的最後1天，留下最美好的回憶。

會以「鳳玖商店街」為主題的靈感來自「解憂雜貨店」，畢聯或學生們融合復古、懷舊、解憂等相關元素布置校園中廊以及典禮會場，並以現代與過去的2種模式拍出畢業影片，讓老師及學生們回憶高中時的種種過往，典禮過程中，師生們紛紛落下不捨的淚水，場面備感溫馨。

受到新冠肺炎疫情影響，原先校方安排畢業典禮在各自班級舉行，但近期疫情日益趨緩，大型活動解封，畢業典禮也改回在中山堂活動中心舉辦，此策讓畢聯會相當開心，但也因此忙破頭，為了在短短2個星期內將會場布置完畢，所有人不眠不休，就是要讓鳳中畢業生在別具意義的１天畫下完美的句點。

畢聯會副會長曾子堯表示，此次策畫過程長達1個月，因為時間緊迫，他們發現現實做出來的成品與理想稍有差異，為了不辜負師生的期待，他們不斷改良，最後終於完成布置及影片拍攝，畢聯會成員一早到校後開始動工，每天幾乎都忙到晚上10點左右，即使累人，但過程中大家齊心協力完成這項「不可能的任務」，也是最難忘的回憶。

(中時 )