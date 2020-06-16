警方查扣主機、帳冊及現金等證物。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

25歲李姓男子組織「假賭博」詐騙，罕見不與大陸集團配合，從地點、員工全部都在台灣，1月時在新北市蘆洲遭查獲後，又搬至新莊繼續行騙，12日警方前往機房攻堅，陸續逮捕李在內42名成員，清查至少41人上當，金額691萬元，1名家庭主婦瞞著家人，60萬買房基金被騙得精光，在警局欲哭無淚。

北市刑大偵七隊指出，李嫌在台灣籌組「純台人」詐騙集團，人數也是全台灣規模最大的組織，他們先盜用帥哥、正妹照片，在交友網站上亂槍打鳥，結識後就誆稱有特殊投資管道，邀請被害人加入。

歹徒會視對方狀況，誘導加入「賭博網站」或「賭博網站」，誆稱他們已破解網路程式，或是有國安基金內線，投資無往不利，但其實兩類網站都是李嫌自行架設，賠率輸贏都可隨意控制。

被害人心動匯款後，集團會派「老師」一對一指導，讓他們登錄這些網站投注，無論百家樂、德撲還是期權，結果都是每下必贏，但要拿錢回來時，就會以各種話術推拖。

例如沒有投資滿10萬，不能馬上將錢拿回，或者是加碼投資10萬，可享受老師報明牌1個月優惠等，不斷勸說對方再匯錢，等騙不動時就封鎖失聯。

1名家庭主婦誤信騙術，在網站中靠老師指點，在百家樂中連續「贏錢」，後來誤信話術，將夫妻原本存來購屋的60萬基金全數取出，以為自己可以拿回200萬，最後對方卻斷線失聯，婦人因不知如何面對家人，在警局痛哭失聲。

警方1月時先衝破李嫌在蘆洲的機房，但他馬上將基地移至新莊某豪宅，警方12日見時機成熟，再度前往搜索，逮捕李嫌在內的老師、車手、工程師總計42人，另查扣主機、帳冊等證物，訊後依詐欺罪偵辦，李因堅不吐實，訊後和另10名幹部全數遭到法院羈押。

(中時 )