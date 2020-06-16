娃娃透露曾跟老公大吵，從19:00開始。(影／取自YouTube)

資深藝人張魁女兒張幼楒（娃娃），日前在節目透露老公婚後變個樣，因為他還沒準備好走入婚姻，兩人更因此吵了快2年，她還抓包老公對外宣稱單身，讓她丟了離婚協議書就回娘家，最後雙方都想開了，才沒造成婚姻破碎。

娃娃在《單身行不行》透露，她和交往8年男友結婚後，卻因為現實問題吵翻，對方在家是小少爺，什麼都不用做，加上財務問題，她是很勤儉持家，但男生總會覺得女生這麼節儉，是不是因為他沒能力、賺得不夠多，導致兩人鬧翻，嚴重時雙方不說話，連她跪地板擦地，也沒人會心疼，讓她忍不住悲從中來，覺得特別心酸「不知道婚姻怎麼會變這樣」。

娃娃透露老公甚至對外宣稱單身，以為自己這樣，就沒有壓力，結果被她抓包跟學生妹傳訊，讓她氣到丟了離婚協議書就回娘家，但她後來想通了，加上想到老公的姊姊曾說「你們要知道你們吵架，是為了還要在一起，是為了想走下去、在乎才會吵」，她才決定回家。

兩人關係走到冰點1年多快2年，老公自己想通了，回想到結婚的初心，現在也漸漸改變，會下廚給她吃，她自己也檢討，女生偶爾也要讓男人覺得自己很重要，懂得去稱讚他。

(中時電子報)