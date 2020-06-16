合一挾著糖尿病足潰瘍新藥解盲過關，拚年底拿藥證、明年上市，今（16）日開盤跳空鎖漲停189.5元，超過2.4萬張委買掛單排隊。合一短短3個月時間已飆漲11倍，此時投資人還能追高搶進？對此，分析師提醒，生技本身就是風險較大的產業，投資人就像在跟解盲數據賭博，浩鼎跟基亞的例子不遠，投資人應注意風險。

合一因糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲通過，市場關注後續股價表現，合一3月下旬股價約20元左右，上周四（11日）股價一度飆到233.5元歷史天價，短短不到3個月時間漲幅高達11倍，從今天逾2.4萬張委買掛單來看，沒搶到門票的投資人，也想趁機搶搭熱潮撈一把。

摩爾投顧投資長郭哲榮表示，合一解盲成功，當然要為患者開心，但在股市卻要警惕，合一的資本額35億，市值卻高達約670億，長線而言，合一獲利到底值不值這個數字？要知道，解盲成功跟能拿到藥證，是兩回事，這樣的股價，會不會是炒作上去的?

郭哲榮提醒，生技本身就是風險較大的產業，投資人就像在跟解盲數據賭博，我認為投資人不是不能投資，但相關風險一定要小心，不要隨意聽信網路消息，因為這產業是有過熱風險的，浩鼎跟基亞的例子都還不遠，基亞當年更是連續19根跌停，而合一今天也爆出可能有內線交易，投資人宜以史借鏡，注意風險。

不過，永誠國際投顧分析師李忠興相對樂觀，他認為投資人可以介入，只是現在解盲成功，利多出來要追也追不到，如果能壓回到5日均線與10日均線之間，應該又是一次進場機會。

他指出，合一此次異位性皮膚炎與過敏性氣喘新藥的簽約金與里程金高達5.3億美元，如果與當時最高點755元的浩鼎和486元的基亞比價，其實仍相對便宜許多。因此在上周五，合一收盤跌停172.5元，已經來到合理的承接價位，即使此次糖尿病潰瘍新藥解盲失敗，合一仍具長線投資價值，何況解盲成功，更是錦上添花。

(中時電子報)