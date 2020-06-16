宣佈參選高雄市長補選的市議員李雅靜，本週起展開密集的請益行，李雅靜表示距離8月15日選舉剩下不到兩個月，除了地方拜訪外，更安排拜訪政壇前輩，希望汲取政壇前輩豐富的行政經驗，做為未來政見擬定的重要參考。

李雅靜除了拜會國民黨秘書長李乾龍外，同時也拜訪新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌、智庫副執行長李哲華，李雅靜說前往黨中央拜會除了請益之外，也向李乾龍秘書長表達投入市長補選的堅定決心，她說自己是青壯世代，來自平凡家庭，出身公務體系，後來從政擔任三屆市議員，深刻體會市民期待什麼樣的市長，所以，除了向黨中央表達參選決心外，更多的闡述參選理念，希望獲得黨中央的青睞，在第一階段脫穎而出獲得黨內徵召代表國民黨參選。

李雅靜表示除了到黨中央表決心以外，陸續還拜會了台北市前市長郝龍斌、新北市前市長朱立倫，智庫李哲華副執行長，分別獲得雙北兩位前市長及李副執行長高度的讚賞，他們分別肯定李雅靜巾幗不讓鬚眉的高度勇氣，在黨最需要的時候勇敢的站出來承擔，這點相當不容易。

李雅靜說與兩位市長的請益過程中，針對市長任內的施政方針提出討論與分享，汲取非常多寶貴的經驗，做為未來擬訂政見、規劃市政藍圖重要的參考依據。李副執行長前職為中央黨部主發會主委，也提點了許多選戰方向及策略。

李雅靜指出國民黨對高雄市民始終有責任與使命，沒有退縮的理由，高雄也不是只有一個選擇，李雅靜進一步表示雖然原有三個月的選舉期，被中選會沒收一個月，導致時間非常緊迫，但是目前都一天當兩天用，在有限的時間進行密集的請益，做為未來擬訂政見、規劃市政藍圖重要的參考依據，李雅靜表示前輩們的經驗非常寶貴且具重要的參考價值，未來將持續拜訪政壇前輩汲取經驗。李雅靜同時也說自己是小人物，唯有以誠懇、專業的態度面對市民朋友，才能獲得市民朋友的肯定，未來將走訪全市各區傾聽市民朋友的聲音與期待。

(中時電子報)