警方前往新莊機房強勢攻堅。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市警方16日宣布查獲李姓男子籌組的詐騙集團，發現李嫌在3月時因生意興隆，對員工的表現非常滿意，竟還全額資助20多名員工，前往墾丁進行3天2夜的員工旅遊，這些騙徒還洋洋得意，閒聊時還吹噓：「響應國內旅遊，我們也是順時中啦！」

警方調查，李嫌約在去年10月時組織「假賭博」詐騙，將被害人騙進自己架設的賭博投資網站，初期每押必贏，但要將錢取出時，就會誆稱「要投滿10萬才能領」、「現在有專案加碼賺更多」，以此讓被害人投入更多金錢，騙不下去時便封鎖、失聯，至少有41人被騙，金額高達691萬餘元。

警方指出，李嫌原本在蘆洲的機房1月時遭查獲，他火速換至新莊某豪宅，以此另起爐灶繼續行騙，公司福利十分優厚，每天中午12點才上班，除了保底薪資外，按騙到的金額可抽5％獎金，因此平均每人每月薪資都是6萬起跳。

今年3月時，李因騙到數筆大單，心情愉悅，還大手筆招待員工赴墾丁旅遊，沿路吃好住好，拿著被害人的血汗錢吃喝玩樂，還自嘲是促進國內消費，是「順時中」，行徑囂張猖狂。

(中時 )