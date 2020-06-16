海巡署於106年首度推出海洋體驗營活動，106-108年連續3年活動廣受好評，獲得民眾熱烈回響，今年度場次加開！年齡放寬！酷熱的暑假，安排好要去哪了嗎？海巡署中部分署精心安排了滿滿的活動內容。

為青年學子體認海洋權益、生態保育與資源永續之重要性，培養海洋情感與知識，並增進對海巡工作之瞭解，以「親近海洋、體驗海巡」為主軸，海洋委員會指導規劃「109年暑期海洋體驗營」一系列活動，參加對象更由原本大專院校學生及高中職學生擴展至國中學生。中部分署特選定台中至嘉義沿海地區及中部海域舉辦「親近海洋、體驗海巡」海巡生活體驗，藉由近距離觀摩海巡勤務之執行及體驗，了解海防第一線之海域執法人員為守護藍色國土及確保民眾生命財產安全所做的努力，喚起守護海洋意識，體認海洋權益的重要性。

海巡署中部分署每年署假舉辦的海巡體驗營深受學子好評，年年搶破頭，今年特地擴大辦理。(海巡署中部分署提供)

本次「親近海洋、體驗海巡」活動內容，規劃以多元方式參與海巡勤務體驗及海洋法政解析為主軸，結合中部海域因地理位置及高潮差特性，所造就豐富潮間帶及深度地方文化，輔以生態觀察及文化導覽活動，深具教育意義，相關活動資訊如下：

海巡署中部分署每年署假舉辦的海巡體驗營深受學子好評，年年搶破頭，今年特地擴大辦理。(海巡署中部分署提供)

海巡署中部分署表示，本次活動已開放線上報名，將保留部分名額以鼓勵海洋相關系所或社團學生踴躍參與。如需更進一步資訊，可至海洋委員會海巡署或中部分署全球資訊網活動專區查詢。海巡署中部分署竭誠期待您的參與！相關報名資訊如下：

海巡署中部分署每年署假舉辦的海巡體驗營深受學子好評，年年搶破頭，今年特地擴大辦理。(海巡署中部分署提供)

一、 【活動日期】

3天2夜，8月17日至8月19日，每梯20人（限大專院校含研究生在學學生）。

2天1夜，8月20日至8月21日，每梯次20人（限國、高中職在學學生）。

二、 【報名日期】

6月8日0時起至6月28日24時止。

三、 【活動費用】

3天2夜:每人3,410元；2天1夜:每人2,440元。

四、 詳細活動內容及報名網址：https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/np?ctNode=11173&mp=9993

五、 詳情請洽中部分署王妍蓁科員（聯絡電話：04-26582685轉562618、0936761361）。

(中時電子報)