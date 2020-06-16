新冠肺炎新藥露曙光？國鼎生技今公布，研發治療新冠肺炎的新藥Antroquinonol(HOCENA)，獲得美國FDA核准，執行2期人體臨床試驗，進行安全性、功效性的試驗，這是台灣第1家獲FDA核准進行二期試驗的藥廠，若新藥試驗、申請流程順利，期望明年初可以上市。

國鼎生技表示，目前已向美國國家BARDA (生物醫學高階研究和發展管理局)申請專家會議，BARDA目前是美國負責相關新冠肺炎的國家獎助及資金計劃的單位。在通過美國FDA 核准臨床後，國鼎生技將規劃加入美國國衛院(NIH) 的Covid-19 Candidate and Technologies Portal(新冠肺炎候選藥物及技術平台)。

國鼎生技研發新藥，與瑞德西韋有什麼差異？國鼎生技指出，Antroquinonol是口服錠劑，與針劑不同，新藥不僅抑制病毒，還有抗發炎的特性。

(中時 )