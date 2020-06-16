泰雅溫泉，擁有合法溫泉標章。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

泰雅渡假村露營區，享受自然樂趣。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

泰雅渡假村挑戰天空步道試膽量。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

疫情趨緩，別再悶了！端午節連續假期，泰雅渡假村鼓勵國人出門旅遊森呼吸，從6月25至28日推出門票、住宿、露營一律55折的優惠；泰雅渡假村也是第一家獲得南投縣政府認證的「安心旅宿」旅館。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，端午連續假期除了可以暢遊園區，還可以享受森林芬多精、夏日戲水及泡溫泉的快感！

泰雅渡假村面積公頃，擁有多元的休憩設施、自然美景、原民文化、天空步道，以及天然的溫泉，遊客也可選擇住在園區內泰雅皇宮飯店或渡假木屋，渡假木屋以獨棟式的風格打造，每間皆有獨立的冷氣設備，讓遊客在防疫期間可以住得安心，另外也有溫泉露營區，讓遊客在空曠的樹林草原中露營，感受最自然清新的玩法，感受最放鬆、自然、防疫的度假之旅。

李浩瑋表示，端午節連續假期還可以欣賞原住民樂舞表演，參與文化體驗及有趣的互動遊戲，讓大朋友小朋友都開心，誠摯邀請全國民眾到泰雅旅遊森呼吸。

(中時 )