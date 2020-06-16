勞動部「青年就業獎勵計畫」本周上路，應屆畢業的15至29歲青年，穩定就業最高補助3萬元，桃園市就服處呼籲畢業生都先上網登錄，非應屆生也不用氣餒，桃園另有「青年安薪就業讚」，未滿30歲穩定就業也能領2.1萬，18日起連3天也將在中壢、八德和桃園舉辦青年大型徵才，希望協助青年畢業即就業。

勞動部15日起開辦「青年就業獎勵計畫」，只要在1月15日到9月30日間找到正職工作的應屆畢業生，到「台灣就業通網站」上網登錄後，連續工作滿3個月就發2萬元獎勵金，受雇滿半年加發1萬元，符合資格者都能透過勞保勾稽主動撥款，就服處也在就業中心等服務窗口設置電腦專區，教導應屆畢業生登錄，呼籲新鮮人先登錄再找工作。

「非應屆畢業青年也別擔心！」就業服務處長劉玉儀說，針對未滿30歲的桃園青年，也持續推動「青年安薪讚就業大滿貫」方案，只要透過就服處推介找到工作，就業滿半年也能獲得2.1萬元補助，她強調經桃園市長鄭文燦指示，已整合中央版跟桃園版獎勵青年就業方案，將讓青年適用最優惠的獎助案。

劉玉儀也提到，往年大專院校的大型徵才活動因疫情紛紛取消，勞動局在大解封後，6至8月一連舉辦5場專屬青年的大型徵才活動，總計邀請167家廠商、釋出5000個以上職缺，起薪最高7萬，首場6月18日將在中壢海豐海鮮餐廳登場，19日在廣豐新天地、20日在尊爵飯店，邀請青年來找頭路。

(中時 )