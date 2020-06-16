取自蔡英文臉書

防疫管制措施陸續鬆綁，蔡英文總統今天走訪九份拚消費觀光，她在臉書呼籲民眾，把握防疫新生活階段，「盡量買、盡量吃、盡量逛」，一起加大經濟振興的力道。並提醒7月1日國旅補助方案實施、7月15日振興三倍券上路後，「優惠還會更多喔！」

取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

蔡英文在臉書詢問網友「說到九份，你的印象是什麼呢？」她說，有些人會想到侯孝賢導演的電影，有些人會想到一階又一階、爬到上氣不接下氣的石梯，也有些人說，這裡是日本、韓國、香港遊客的最愛。

她對九份的印象，則是山海美景，還有道地又充滿人情味的小吃！今天，她就約了行政院長蘇貞昌丶交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津，以及在地的立委賴品妤，一起來逛九份。

蔡英文指名，「紅糟肉圓、綜合丸湯、芋圓都不能錯過，還要外帶草仔粿、枝仔冰，更別忘了在阿妹茶樓和昇平戲院前拍個照」。

她說，九份真的是國際級的景點，這幾年外國觀光客都搶著來。現在把握防疫新生活階段，推薦大家也來走走，「盡量買、盡量吃、盡量逛，一起加大經濟振興的力道」。

蔡英文也貼出她的九份老街散步地圖，呼籲大家別忘了，7月1日國旅補助方案實施、7月15日振興三倍券上路後，「優惠還會更多喔！」文末也不忘喊話「防疫有成，振興加乘」。

(中時 )