國民黨高雄市黨部16日下午召集黨籍議員開會，決議推舉資深議員曾麗燕角逐議長補選，民進黨團總召韓賜村則表示下周將召開黨團會議推出人選。資深媒體人黃暐瀚表示，高雄議長改選，藍營未必保得住，而他的分析也引起網友熱議。

黃暐瀚今在臉書上表示，他對於藍營是否能保住高雄市議長的「寶座」表示懷疑，並指出高雄市議會現在共有65席議員，其中藍營掌握的席次有32席，綠營掌握的有27席，其他黨派則有6席，而要選上議長，必須要得到出席議員過半的選票，但如果有議員缺席，則可能出現變數。

網友們也回應，「肯定是回歸民進黨阿，反正是高雄人自己的選擇，雖然無法接受但也沒辦法離開這城市，也只能這樣了」、「一切都是最好的安排，得不過，莫強求。雲深不知處，笑看了無痕」、「國民黨再不團結，也只能泡沫化」、「現在的議長誰當有差嗎？韓市長都離開高雄了，皇城內一片祥和啦」、「高雄讓他去吧，有93萬人撐著，怕什麼」。

(中時電子報)