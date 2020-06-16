搶攻暑假親子旅遊度假商機，花蓮瑞穗天合國際觀光酒店即日起至8月31日推出「FUN暑假！指定日入住家庭房兒童免費」住房專案，於酒店官網預訂八月指定日入住，兩位大人平日入住城堡溫馨家庭房（4人房）12,000元+10%起，每房招待兩位12歲以下兒童免費入住。除了城堡棟之外，更有莊園、親子別墅和寵物房型可供選擇。

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店表示，「FUN暑假！指定日入住家庭房兒童免費」專案依房型人數提供早/晚餐，住客可享酒店內眾多設施免費使用。包括歡樂消暑的「金色水樂園」室內戶外108池，因應暑假到來，近期也新增了充滿挑戰和樂趣的陸上大型充氣遊具「無限樂園」，以及幼童專屬的賽車場「兒童超跑俱樂部」等。

另外，飯店也有適合大人競速的「跑跑甩尾車」，「電競室」內則充滿回味童年的電動機台，或是預約「悅椿Spa」享受一場身體按摩療程。

瑞穗天合國際觀光酒店因南歐莊園風格和城堡造型外觀被譽為「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」，且館內各式設施豐富，不論是玩水或陸上遊樂應有盡有，好美、好拍、又好玩。

瑞穗天合國際觀光酒店表示，旅客若搭上政府發放的「振興三倍券」熱潮，持3,000元振興券於週日至週四期間預訂館內的國際知名「悅椿Spa」（Angsana Spa），可升級任選價值4,500元的療程乙堂，額外加碼的1,500元讓消費者享受更多優惠，此振興券優惠至2020年12月30日。

瑞穗天合國際觀光酒店內的悅椿Spa是國內唯一服務據點，為國際知名悅榕集團旗下品牌，與悅榕Spa師出同門。按摩使用的原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，並結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身、心、靈，為賓客締造獨一無二的精緻享受。住房貴賓預約60分鐘以上Spa療程可享8.5折優惠。2020年9月30日前更推出限定優惠，「紓壓饗宴」專案任選90分鐘身體療程加PRIME ONE牛排館的單人下午茶套餐，優惠價4,000元。「雙人尊寵」專案邀您與摯愛一起享受120分鐘的「光彩美顏」療程，單人獨享價4,500元、雙人同行價8,800元。「甜蜜香氛」專案可享Spa專屬商品相同價格買二送一，讓您回到家中也能打造紓壓Spa環境。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假飯店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa）合作之複合式頂級度假村。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

瑞穗溫泉是特有的「黃金湯」，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗天合國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外「黃金溫泉區」。一年四季皆適合沉浸「黃金湯」洗禮，感受通體舒暢的幸福。

占地2,300坪、108湯池的金色水樂園全台唯一結合主題水樂園的飯店園區內的一大亮點為「金色水樂園」，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，占地2,300坪，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季適合親子同遊。金色水樂園共分為4個區域，包含露天「金色吧台區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，全飯店涵括泡湯、戲水共有108池，提供消費者恣意暢遊的絕佳選擇。

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