總統蔡英文今日與行政院長蘇貞昌，一起到九份老街拚觀光，蔡英文希望，以實際行動鼓勵大家多出來消費、四處走走、到處吃、到處買，一起讓經濟可以很快的振興起來。

蔡英文和蘇貞昌先去瑞芳基山觀海亭欣賞海景，接著在九份老街商圈理事長許立育的導覽下，參訪老街，除造訪九份老麵店、阿蘭草仔粿、金枝紅槽肉圓及賴阿婆芋圓，也在知名的阿妹茶樓泡茶，最後參觀富有懷舊風味的昇平戲院。

蔡英文表示九份一直是她很喜歡的地方，此次疫情期間，九份受到比較大的影響，因此她希望在疫情結束後可以來這裡走走，一方面舊地重遊，另一方面也可以跟行政院蘇院長一起鼓勵大家多出來消費、四處走走、到處吃、到處買，讓經濟可以很快的振興起來，她也感謝蘇院長跟她一起來，蘇院長對新北市很熟，尤其是九份這個地方。

蔡蘇在新北合體拚觀光，但是新北市長侯友宜卻未現身陪總統，引起外界好奇。蔡英文表示，她知道侯市長平常的市政很忙，因此今天沒有特別麻煩他。不過，她在電視上看到侯市長表示歡迎，她也感謝侯市長的歡迎，並期盼中央與地方一起合作、努力，讓經濟可以很快地復原，一起來拚台灣經濟的發展。

(工商 )