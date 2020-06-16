台灣指數公司今（16）日公布「台灣證券交易所銳聯台灣高薪酬100指數」成分股2020年定期審核結果，新納入的成分股計有台達電（2308）、盟立（2464）、 長榮（2603）、中壽（2823）、統一證（2855）、瑞儀（6176）等六檔。這項審核結果將於6月17日生效。

台灣高薪100指數由證交所與銳聯資產管理公司合編，依據編製規則，成分股篩選方式以在證交所掛牌的本國上市公司為採樣母體，再依據下列步驟篩選成分股：

1.流動性檢驗：刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20％的股票。

2.高薪及獲利篩選：將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取同時符合下列條件「最近3年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近3年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」的股票；再以「薪酬規模」排序。

此外，為降低指數成分股之替換率，訂有成分股調整之緩衝區。「薪酬規模」排名在第80名以上之股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第121名以下則從指數成分股中刪除。

因此，台灣高薪100指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素之排行榜。

(工商 )