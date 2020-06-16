社會局長張錦麗代表受贈。（許哲瑗攝）

義賣所得將轉贈給更生保護會等弱勢家庭。（許哲瑗攝）

新北市新店區三民幼兒園於母親節前夕，義賣孩子純手工製作的饅頭、麵包、果醬、果皮清潔劑和28幅童畫，加上幼兒媽媽的義剪所得共5萬8880元，園方再相對同額捐款，共募集11萬7760元捐給新北市好日子大平台，將轉贈給更生保護會等弱勢家庭，今上午舉辦捐贈記者會，孩子們開心地介紹手工作品，承諾「希望還能繼續幫助別人，這是最開心的事！」

三民幼兒園這學期以「好好吃的食物」為課程主題，老師帶著孩子觀看非洲小孩因糧食短缺，撿拾地上食物充飢的影片，引發孩子腦力激盪，有的孩子說要成立「幫忙市集」，有的孩子說要開「陳畫家店」，把自己的畫捐出來義賣。

歷經3個月的討論，終於在母親節前夕，老師帶著孩子製作麵包、果醬、饅頭、果皮環保清潔劑，將義賣所得捐出，購買弱勢團體禮盒，捐給有需要的弱勢家庭。

社會局今舉辦捐贈記者會，三民幼兒園董事長蘇傳臣率園長楊嬪媛、家長代表和小朋友一起出席，孩子們開心介紹自製手工作品，「大家一起做愛心！」

園生「熊寶」的媽媽王詠嫻分享，有天跟熊寶散步時聊到，問他怎麼會想要做義賣，熊寶回答「因為小朋友沒有錢啊！、「如果什麼都要靠爸爸媽媽、靠大人，那小朋友不就什麼事都沒辦法成功了嗎？」

王詠嫻說，可見孩子們想學習、想付出的心，像是為了做果醬和環保酵素，這些孩子不知削了多少水果，也試吃許多麵包，從沒聽他們說過很累，反而非常享受這段過程，印證施比受更有福的道理，她認為讓孩子從生活中學習懂得回饋，這是活動中最有意義的。

「這些都是我們做的，希望讀小學、長大後，能繼續幫助有需要的人！」孩子們大聲說出寄望，分享各自作品，麵包、果醬、果皮清潔劑一字排開，小巧精美的作品相當有趣。

蘇傳臣表示，老師陪著小朋友和家長一起發想這次活動，歷經三個多月的籌畫，大人也都被感動，28幅童畫被認購一空，為了記者會，還特別跟家長商借。

社會局長張錦麗表示，這是她到社會局來所收到的最小捐贈者，相信也是孩子們第一次付出愛心的紀錄，非常了不起，尤其將義賣所得，再購買社福團體的產品，然後致贈給弱勢家庭，等於包含3重愛心。

(中時 )