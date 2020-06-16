高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，高雄市議會議長出缺，高雄市議會將改選議長。對此，資深媒體人黃暐瀚今(16日)在臉書透露，這話題很少人談，但他對於藍營能否保住「議長寶座」，有點懷疑。

黃暐瀚在臉書寫下，目前高雄市議會委員數分別是藍營32位（國民黨31+無黨1陳幸富）、無黨團結聯盟3位和親民黨1吳益政、綠營27位（民進黨25+台聯1+無黨1）、時力2位，總共65席。根據地方制度法，要選上議長，須得到出席議員過半的選票，如果改選當天全部出席（65席），那就得拿33票。

黃暐瀚指出，萬一有幾位議員，臨時缺席，那選上議長的門檻，將變成32票，甚至31票，「國民黨想保住高雄議長寶座，不是穩的，還有變數。」

然而，國民黨籍議員今下午3時齊聚高雄市黨部，商討議長補選事宜，由市黨部主委莊啟旺主持，經過2個小時的討論、假投票，最後決議陸淑美續任副議長、資深議員曾麗燕成為議長補選人選；莊啟旺事後表示，將依照共同推舉結果報送中央核定提名。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)