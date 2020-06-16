端午節將近，高雄內門破布子進入盛產期，街訪鄰居紛紛聚集在一起「拈破布子」，並熬煮破布子漬物，分送給親朋好友，內門農會總

幹事洪輝煌表示，今年破布子產量回穩，每台斤價格約在30至40元，不少農民也開始加工醃製，成為另類的農忙景象。

內門農會指出，內門區種植破布子約有150公頃，為高雄最大生產地，近年來因淡食及素食的興起，帶動大家食用破布子的熱潮，市場需求量倍增，農民近幾年都能有穩定收入，去年還曾有1台斤60元行情，今年雖受新冠肺炎疫情影響銷量，但買氣已逐漸回溫中。

警方為守護農民一整年辛苦的血汗，特別於破布子產季期間，加強轄內破布子農作區巡邏，以防止宵小趁機竊取作物，造成農民莫大金錢損失。

總幹事洪輝煌表示，內門破布子產期還有大約3周，目前盛產是原生種，外皮單薄、接下將盛產改良種，外皮偏厚，兩者吃起來口感不同，民眾可依喜愛做成塊狀或醃製顆粒，今年產量多，民眾可多購買來料理。

洪輝煌指出，內門農產一旦過剩農民又無銷售管道，農會必會出手協助收購，而今年內門破布子產量雖多，但銷量算穩定，民眾如有需要，也可向內門農會購買，可自行在家DIY料理成各式的破布子美食。

(中時 )