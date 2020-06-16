監察院的國家人權委員會能否在今年8月掛牌成立，引發關注。對此，監察院今天表示，攸關新組織職權運作的監察法修正草案，立法進度仍存變數，另行政院迄今未核定預算員額，監察院無法進用人員，昨天監察院人權保障委員會開會時，副院長孫大川對於國家人權委員會能否順利在8月1日啟動，表示高度憂心。

立法院去年12月10日三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，蔡英文總統在今年1月8日公布，同時在520就職演說提及國家人權委員會將在今年8月掛牌成立。

監察院今天發新聞稿表示，國家人權委員會組織法通過後，監察院即積極展開各項籌備工作，除排除萬難，規劃新增人員辦公房舍；整合監委共識，如期在5月12日通過監察法修正草案，函請立法院審議外，並早於2月7日即去函行政院請增預算員額及所需經費。

監察院說，監察法修正草案攸關國家人權委員會職權運作，監察院高度期待，可望在立法院臨時會完成三讀。否則有關國家人權委員會委員與其他監委間如何分工？難免滋生窒礙。尤其，對私人機構進行調查、協處，也缺乏法律依據；另外，尚有諸多配套法規須新訂或修正，也無從進行。如此勢必推遲國家人權委員會正式運作的時程。

另外，主計總處雖已在3月31日函復同意監察院動支第2預備金，但最重要的預算員額，監察院雖多次與行政院人事行政總處協調，但行政院至今仍未核給任何員額，相關人事作業完全無法啟動。

監察院指出，由於國家人權委員會相關行政人員的進用，依法必須透過對外公告、面試、甄選等行政程序，需要一定作業時間，而依公務人員任用法規定，院長張博雅在7月底卸任前1個月不能發布人事命令，行政院遲遲未核定預算員額，確實已經影響國家人權委員會人員配置規劃作業，可能會造成今年8月1日該會掛牌，卻無專職行政人員的窘境，對於該會業務的推動，將造成嚴重影響。

昨天監察院人權保障委員會會議中，副院長及多位監委表達高度關切，希望各有關機關能儘速回應，並認為現階段監察院面對的困難，並非該院所能單獨處理。

(中時 )