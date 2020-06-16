兩韓緊張情勢升溫，韓國統一部證實，當地時間16日14時49分，位於北韓開城工業區內的兩韓聯絡辦公室大樓被炸。兩韓緊張情勢再升溫，但事件發生時，韓國股市已接近收盤(當地時間15時30分)，所以今天股市並未受到影響，韓國綜合指數一反昨跌勢，大漲107.2點或5.28%，報2,138.05點，寫下近三個月來最大單日漲幅，日本日經指數(當地時間15時收盤)漲1051.3點或4.88%。

韓元兌美元在首爾匯市收盤上漲0.73%，報1207.2韓元；不過，北韓炸毀朝韓聯絡辦公室的報導傳出後，韓元在離岸交易中一度貶值0.3%。

美國的道瓊期指，在消息傳出之前，曾一度漲近500點，傳出後，漲幅曾一度收歛至2百餘點，但在台北時間19時，漲幅又重新逼近500點。日經期指也持續漲1000餘點或4.8%，似乎並未受到兩韓情勢影響

倒是韓國市佔達全球七成以上的記憶體現貨報價，對兩韓情勢反應一向敏感，記憶體現貨價一日分早(11:00)、午(14:40)、晚(18:10)三盤報價，早、午盤時DDR3與DDR4的報價都是走揚的，但晚盤時跌了0.2%到0.48%不等。

兩韓再度面臨緊張情勢，是因不滿「脫北者」團體從南韓向北韓方向散布反北韓傳單，北韓官方及媒體接連發聲表達強烈不滿，並決定關閉設在開城工業區的兩韓聯絡辦公室。

豐業銀行分析師指出，市場對兩韓緊張局勢幾乎免疫，是因為此次事件並非飛彈試射或軍事行動；未來北韓可能會有更多挑釁舉動，但地緣政治事件對市場的衝擊通常只會維持短暫時間。

(中時電子報)