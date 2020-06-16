疫情趨緩全台解封，為搶攻夏日旅宿商機，台北寒舍艾美酒店即日起至7月31日止推出「饗玩艾美」住房專案，活動期間內預訂且入住，依酒店官方訂房網站上的房型標準房價再加新台幣2元，即可輕鬆體驗4大福利，每房每晚專案價格新台幣7,902元起(須另加15.5%的政府稅與服務費)。

寒舍艾美酒店的禮遇升級包含：於入住當晚享有探索廚房雙人自助晚餐(原價1,590+10%元，2人價3,498元起)與翌日的雙人早餐(原價890+10%元，2人等同1,958元)，並加碼贈送北緯二十五價值新台幣300元的迎賓飲料抵用券2張，更讓房客可直接延遲至下午2點退房。睡到自然醒的假期，結合豐盛美食的饗宴。

台北寒舍艾美酒店官網限定推出的「饗玩艾美」住房專案，是以房型標準房價再加新台幣2元，即享禮遇升級，贈送探索廚房的雙人晚餐與早餐。探索廚房擁有「一生必嚐Buffet界王中之王」的美譽，靈活揮灑世界食材，完美呈現各國風味的料理，主廚推薦的晚餐必吃美食包含：現點現煎的「安格斯黑牛排」，鮮嫩肉質可沾取些許法國海鹽更添風味、「散壽司」以生魚片、魚卵、玉子燒…等食材層層堆疊，鮮甜多層次的美味，讓饕客回味再三、「鹽烤鮭魚」以鹽巴完全包住鮭魚華麗的海洋原味，每一口盡是幸福的滋味，於餐後由現場服務人員逐桌送上蓬鬆而優雅的「現烤舒芙蕾」，入口即化的極致滋味，為奢華饗宴劃下完美句點，珍饈美饌讓旅人盡享舒適自在的饗樂「食」光！另外，專案還會加碼提供北緯二十五的飲品抵用券2張，每張可免費兌換一杯限定的迎賓飲料，如西式茶、台灣茶、卡布奇諾與焦糖瑪奇朵等。

台北寒舍艾美酒店「饗玩艾美」住房專案可享延遲至下午2點退房，賓客可以從容地徜徉在藝術殿堂之中，享受都會人文風貌，體驗時尚美學酒店，品嚐頂級五星美食，吃喝玩樂一次擁有。

(工商 )