石碇「一粒粽」取其諧音「一定中」。（摘自新北市觀旅局網站）

新北市石碇這個幽靜的地方，很適合全家親子共遊，找個時間用最輕鬆愉快的心情，來趟感受石碇旅程，你會發現石碇有許多秘境值得你來探索，境內有IG打卡很夯的「鱷魚島」，也有紅到國外的淡蘭古道，它不僅是國家級綠道的先行示範，地形風貌更是多變，假日來一趟石碇，能讓你體驗到石碇小鎮漫漫的魅力。

石碇區公所區長李浩榕表示，擁抱青山綠水之餘，建議同時品嘗在地美食小吃，老街內有獨一無二的風味黃金蛋及滿口豆香的豆腐冰淇淋，也有以石碇當地農村阿嬤的傳統做法製作的阿嬤麻糬，店家更在2012年還獲得了台北麻糬大獎賽-最佳特色獎，這些都是體驗過還想推薦朋友一起享受的幸福小吃。

遊客李小姐說，「走在老街除了溪水的清新迎風而來，還有陣陣的粽葉香，實在會讓人會跟著人群走進店家！有機會到石碇旅遊，一粒粽也是大家必嘗的小吃，值得來試試。」業者表示石碇『一粒粽』是北部知名粽子老店，2011年底首次參與行政院農委會舉辦的第一屆台灣百大米食料理餐廳大賽，成功奪下冠軍登上台灣之最，端午節快到了,可買來送給要考試的人，石碇「一粒粽」取其諧音「一定中」應可帶來幸運吧！

石碇區永定里有五路財神廟、元寶山仙石府、姑娘廟及聖興宮等各種宗教廟宇，形成一個宗教園區，而這些廟宇皆在永定溪週邊，經過市府協助整治後在週邊環境種植了大量的綠化植物，而且又結合當地財神廟元寶造型融入環境，遊客吃飽後可以到財神廟拜拜，誠心敬拜祈願，不僅也能得到心靈昇華的洗禮，更能感受到石碇區特有的歷史、宗教、民俗、社會情感的園區特色。

趁著假日來趟石碇之旅吧！這一場身心靈的慢活之旅等著您來感動，來感受山林溪流水氣的洗禮，你就可在茶鄉中尋慢味、踏溪中尋古道，並能讓您在悠閒的時空中，舒緩疲憊的心靈。

(中時 )